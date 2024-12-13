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12:14, 13 декабря 2024Мир

В МИД Китая высмеяли страх американских политиков перед чесноком

МИД КНР: смешно, что чеснок из Китая напугал американских политиков
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Это смешно, что чеснок выращенный в Китае, напугал американских политиков, которым не хватает здравого смысла. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Reuters.

В частности, дипломат прокомментировала заявление сенатора от штата Флорида Рика Скотта, который заявил, что китайский чеснок якобы выращивается в сточных водах и в условиях подневольного труда. После он заявил, что импортированный продукт является угрозой «национальной безопасности».

«Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», — отметила официальный представитель МИД КНР.

Мао Нин также напомнила, что в США все больше товаров, произведенных в Китае, начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности», и призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания роста и протекционизма.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В частности, китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Трампа и обхода им всех возможных дипломатических каналов.

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