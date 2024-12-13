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18:17, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии решили не изменять приговор оппозиционеру Шору

В Молдавии суд оставил в силе приговор к 15 годам тюрьмы оппозиционеру Шору
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Молдавии высшая судебная палата страны оставила в силе приговор к 15 годам тюрьмы руководителю оппозиционного блока «Победа» Илану Шору по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщает ТАСС.

«Отклоняется протест адвокатов <…> от имени Илана Шора на решение Апелляционной палаты Кишинева от 13 апреля 2023 года. Решение является окончательным и не подлежит пересмотру», — говорится в решении суда.

Отмечается, что адвокаты оппозиционера просили оправдать его или вернуть дело на пересмотр, так как считают, что судьи принимали решение под давлением властей страны.

В июне Конституционный суд Молдавии запретил деятельность оппозиционной партии «Шор». Соответствующее заявление направило в суд правительство республики.

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