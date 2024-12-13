В Молдавии введут режим ЧП из-за Украины

Молдавия введет режим ЧП из-за неопределенности с транзитом газа через Украину

Власти Молдавии с 16 декабря введут в стране режим чрезвычайного положения из-за неопределенности с транзитом российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление парламента страны.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — указано в документе.

В период ЧП правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям будет иметь право вводить распоряжения, которые будут обязательны к исполнению как правительственными учреждениями, так и экономическими агентами.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря пятилетнего соглашения. Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.