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01:33, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии введут режим ЧП из-за Украины

Молдавия введет режим ЧП из-за неопределенности с транзитом газа через Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Молдавии с 16 декабря введут в стране режим чрезвычайного положения из-за неопределенности с транзитом российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление парламента страны.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — указано в документе.

В период ЧП правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям будет иметь право вводить распоряжения, которые будут обязательны к исполнению как правительственными учреждениями, так и экономическими агентами.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря пятилетнего соглашения. Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.

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