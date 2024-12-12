Украинский министр анонсировал «нулевой транзит» российского газа с 1 января

Галущенко: Украина готовится к «нулевому транзиту» российского газа с 1 января

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что республика собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения. Его цитирует «Страна.ua».

Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.

«Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы», — рассказал Галущенко во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

Ранее, говоря о том, что в вопросе транзита газа из России «поставлена точка», представители украинских властей допускали продолжение транзита энергоресурсов из других стран, поставляемых через территорию РФ.

От украинского транзита зависят не только поставки в ряд европейских государств, но и ситуация со снабжением Приднестровья, обеспечивающего около 80 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии. Там на фоне неопределенности уже ввели чрезвычайное экономическое положение, а также запаслись углем для обеспечения гуманитарных потребностей.