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19:45, 12 декабря 2024Экономика

Украинский министр анонсировал «нулевой транзит» российского газа с 1 января

Галущенко: Украина готовится к «нулевому транзиту» российского газа с 1 января
Дмитрий Воронин

Фото: РИА Новости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что республика собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения. Его цитирует «Страна.ua».

Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.

«Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы», — рассказал Галущенко во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

Ранее, говоря о том, что в вопросе транзита газа из России «поставлена точка», представители украинских властей допускали продолжение транзита энергоресурсов из других стран, поставляемых через территорию РФ.

От украинского транзита зависят не только поставки в ряд европейских государств, но и ситуация со снабжением Приднестровья, обеспечивающего около 80 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии. Там на фоне неопределенности уже ввели чрезвычайное экономическое положение, а также запаслись углем для обеспечения гуманитарных потребностей.

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