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13:23, 11 декабря 2024Экономика

В Приднестровье допустили поставки российского газа через «Турецкий поток»

В Молдавии готовятся к чрезвычайному положению из-за остановки транзита газа
Дмитрий Воронин

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Глава Приднестровья Вадим Красносельский допустил, что в случае, если украинский транзит российского природного газа прекратится с 1 января, поставки из РФ могут продолжиться через «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости.

«До 31 декабря вопрос может быть в подвешенном состоянии. Шансы, что здравый смысл возобладает и поставки газа будут сохранены, есть», — отметил политик. Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил в среду его указ о введении на 30 суток чрезвычайного экономического положения.

Такой же запрос поступил и молдавским депутатам, которых правительство попросило ввести режим ЧП с 16 декабря сроком на 60 суток.

Красносельский, в свою очередь, указал, что «ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье», но представители Молдавии не проявляют должной активности в текущей ситуации, хотя, по словам главы Минэнерго Виктора Парликова, «Газпром» предложил Кишиневу самому провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.

Ранее молдавский вице-премьер Олег Серебрян указывал, что возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, обеспечивающее около 80 процентов потребностей республики в электроэнергии, обернется для страны гуманитарной катастрофой.

Тем временем власти Приднестровья сформировали запасы угля, которые в случае необходимости позволят в течение 50 дней обеспечивать гуманитарные потребности в электричестве.

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