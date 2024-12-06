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18:46, 6 декабря 2024Экономика

В Приднестровье запаслись углем на случай прекращения транзита газа через Украину

ТАСС: если Украина прекратит транзит газа, Молдавская ГРЭС перейдет на уголь
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Власти Приднестровья сформировали запасы угля на случай прекращения транзита российского газа по территории Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента республики сообщает ТАСС.

Отмечается, что указанный резерв будет задействован при переводе Молдавской ГРЭС на уголь, что позволит в течение 50 дней обеспечивать гуманитарные потребности в электричестве.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу самому провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.

Другой молдавский чиновник, вице-премьер Олег Серебрян указывал, что возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, обеспечивающее около 80 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии, обернется для страны гуманитарной катастрофой.

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