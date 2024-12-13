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14:25, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Одессе начались экстренные отключения света

ДТЭК: в Одессе и пригороде начались экстренные отключения света
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В Одессе и пригороде начались экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Из-за перегрузки сетей после очередной атаки мы вынуждены ввести экстренные отключения в Одессе и Одесском районе», — говорится в публикации.

Компания назвала такие меры вынужденными. ДТЭК также объясняет свое решение сохранением стабильной работы объектов.

13 декабря российские войска провели массированную атаку по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Удары начали наносить в пять утра. По некоторой информации, было выпущено около 120 ракет.

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