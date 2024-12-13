Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 13 декабря 2024Бывший СССР

В России оценили последствия для Украины в случае потери «главной» шахты страны

Матюшин: потеря шахты «Красноармейская» не станет смертельным ударом для Киева
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Офицер спецназа Донецкой народной республики (ДНР) в запасе и соучредитель регионального общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин прокомментировал информацию о том, что наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) приближается к расположенной близ Красноармейска (украинское название — Покровск) шахте «Красноармейская», которую называют главной шахтой Украины. Своим видением ситуации эксперт поделился с «Царьградом».

По словам Матюшина, сообщения о том, что потеря шахты станет катастрофическим ударом по металлургической отрасли Украины, несколько преувеличены. Он напомнил о существовании ДТЭК «Павлоградуголь», являющееся крупнейшим украинским угледобывающем объединением. Оно, по данным офицера ДНР в запасе, давало до 25 процентов коксующихся углей, тогда как на шахту «Красноармейская» приходилось чуть более 11 процентов.

Матюшин также подчеркнул, что у Украины будет возможность добывать коксующиеся угли, пока ВС РФ не войдут в Днепропетровскую область и не возьмут под контроль Павлоград с его окрестностями. Однако в целом, по словам собеседника издания, это будет болезненный, но не смертельный удар по металлургической индустрии Украины.

Ранее глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что для Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация в районе города Покровск. Генерал предрек, что Украине придется покинуть город к концу 2024 года или в начале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      Украине предрекли получение нового оружия из США

      Российский школьник написал сочинение о кумире-неонацисте

      Минобороны Украины выделит более 26 миллионов долларов на дроны

      Правозащитники испугались полицейского ИИ

      Минобороны рассказало о взятых под контроль населенных пунктах в зоне СВО за неделю

      Российские войска нанесли 15 групповых ударов в зоне СВО

      Раскрыт список приглашенных на инаугурацию Трампа иностранных лидеров

      Раненый участник СВО вернулся домой и узнал об отправленных в детдом детях

      Ларисе Гузеевой стало плохо из-за украшений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше