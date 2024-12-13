В России после Нового года вырастут цены на алкоголь

Шапкин: после Нового года цены на алкоголь в России повысятся на 15-20%

В России после Нового года на 15-20 процентов вырастут цены на все виды алкоголя. Об этом URA.RU рассказал глава Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Подорожает вообще весь алкоголь — и вино, и пиво, и различные крепкие напитки. Произойдет это уже 1 января 2025 года. В соответствии с законом и приказами Минфина магазины обязаны будут переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен», — сказал он.

Он подчеркнул, что подорожание будет существенным. Минимальная розничная цена на водку вырастет с 299 до 349, на коньяк — с 556 до 651 рубля, а на бренди — с 403 до 472 рублей. При этом рост цен на пиво, отечественное вино, джин, ром и виски будет скорее символическим.

Ранее россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка. По словам заместителя директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, шампанское — это не только вредный алкогольный, но и очень сладкий и газированный напиток.