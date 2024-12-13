В России работодатели начали отказываться от традиционных новогодних подарков

Современные компании все чаще заменяют традиционные новогодние сладкие подарки для детей сотрудников на более полезные, например, сертификаты на образовательные курсы. Особое внимание обращается на детские EdTech-продукты и онлайн-образование. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».
Отмечается, что все чаще сотрудники совмещают несколько ролей, будучи растущими профессионалами и молодыми родителями.
Так, в этом году сотрудники РИВ ГОШ вместо привычных сладких подарков для своих детей получат доступ к платформе «Учи.ру». Президент парфюмерно-косметической компании Эдгар Шабанов уверен, что это поможет родителям активнее участвовать в образовании детей. Он подчеркнул, что понимает, как много внимания и ресурсов отнимает контроль успеваемости ребенка, и доступ к платформе станет отличным решением для такого рода задач.
Бесплатные образовательные курсы для детей сотрудников — набирающий обороты тренд на рынке, хотя такие льготы еще встречаются нечасто. Директор по стратегическим партнерствам VK Дмитрий Королёв заявил, что рынок труда сильно трансформировался в последние годы и сотрудники все чаще выбирают компании, где развиты социальные льготы и есть нематериальная мотивация. Инвестиции в образование детей сотрудников — шаг к улучшению репутации компании, поддержке ценности «осознанного родительства» и оказанию финансовой помощи работникам.
Согласно исследованиям MINDSMITH, 76 процентов опрошенных родителей уже используют EdTech-продукты для детей, а треть из них (31 процент) готовы остаться на работе или сменить работодателя ради подобных льгот.
Ранее сообщалось, что дефицит кадров вынуждает российских работодателей прибегать не только к повышению зарплат, но и к дополнительным способам удержания сотрудников. Например, некоторые работодатели решили компенсировать сотрудникам часть ипотечных платежей, а также обеспечивать подчиненных жильем в случае переезда из других регионов. Семьям с детьми порой компенсируют оплату детского сада, детского отдыха и билетов на детские мероприятия.