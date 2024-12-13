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16:20, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

В России работодатели начали отказываться от традиционных новогодних подарков

Российские работодатели начали выбирать полезные подарки для детей сотрудников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VPales / Shutterstock / Fotodom  

Современные компании все чаще заменяют традиционные новогодние сладкие подарки для детей сотрудников на более полезные, например, сертификаты на образовательные курсы. Особое внимание обращается на детские EdTech-продукты и онлайн-образование. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что все чаще сотрудники совмещают несколько ролей, будучи растущими профессионалами и молодыми родителями.

Так, в этом году сотрудники РИВ ГОШ вместо привычных сладких подарков для своих детей получат доступ к платформе «Учи.ру». Президент парфюмерно-косметической компании Эдгар Шабанов уверен, что это поможет родителям активнее участвовать в образовании детей. Он подчеркнул, что понимает, как много внимания и ресурсов отнимает контроль успеваемости ребенка, и доступ к платформе станет отличным решением для такого рода задач.

Бесплатные образовательные курсы для детей сотрудников — набирающий обороты тренд на рынке, хотя такие льготы еще встречаются нечасто. Директор по стратегическим партнерствам VK Дмитрий Королёв заявил, что рынок труда сильно трансформировался в последние годы и сотрудники все чаще выбирают компании, где развиты социальные льготы и есть нематериальная мотивация. Инвестиции в образование детей сотрудников — шаг к улучшению репутации компании, поддержке ценности «осознанного родительства» и оказанию финансовой помощи работникам.

Согласно исследованиям MINDSMITH, 76 процентов опрошенных родителей уже используют EdTech-продукты для детей, а треть из них (31 процент) готовы остаться на работе или сменить работодателя ради подобных льгот.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров вынуждает российских работодателей прибегать не только к повышению зарплат, но и к дополнительным способам удержания сотрудников. Например, некоторые работодатели решили компенсировать сотрудникам часть ипотечных платежей, а также обеспечивать подчиненных жильем в случае переезда из других регионов. Семьям с детьми порой компенсируют оплату детского сада, детского отдыха и билетов на детские мероприятия.

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