Работодатели нашли новые способы удержать сотрудников

Дефицит кадров вынуждает российских работодателей прибегать не только к повышению зарплат, но и к дополнительным способам удержания сотрудников. Об это сообщило РБК со ссылкой на доклад Центрального банка «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».
Например, некоторые работодатели решили компенсировать их сотрудникам часть ипотечных платежей, а также обеспечивать своих подчиненных жильем, в случае их переезда из других регионов. Кроме того, применяются различные варианты так называемых реферальных программ. Речь идет о том, что действующий сотрудник может получать выплаты, если привлечет на предприятие нового, или прежде работавшего там человека.
Список стимулирующих мер может также включать: предоставление корпоративного транспорта, бесплатного питания, оплату мобильной связи, улучшение бытовых условий труда. Некоторые работодатели активно расширяют социальный пакет: увеличивают покрытие ДМС и оплачивают занятие спортом. Семья с детьми порой компенсируют оплату детского сада, детского отдыха и билетов на детские мероприятия.
Разумеется, растут и заработные платы. За девять месяцев номинальная начисленная заработная плата в РФ выросла на 18 процентов. Опросы показали, что 43 процента компаний, повысивших оплату труда работников, увеличили ее на 10-20 процентов, а 38 процентов — в пределах 10 процентов.
В то же время нехватка кадров вынуждает работодателей дополнительно нагружать действующих сотрудников. Кто-то переходит на шестидневную рабочую неделю, а кто-то привлекает к работе студентов на неполный рабочий день.