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11:00, 13 декабря 2024Экономика

Работодатели нашли новые способы удержать сотрудников

ЦБ: работодатели в РФ стали платить сотрудникам за привлечение новых работников
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дефицит кадров вынуждает российских работодателей прибегать не только к повышению зарплат, но и к дополнительным способам удержания сотрудников. Об это сообщило РБК со ссылкой на доклад Центрального банка «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Например, некоторые работодатели решили компенсировать их сотрудникам часть ипотечных платежей, а также обеспечивать своих подчиненных жильем, в случае их переезда из других регионов. Кроме того, применяются различные варианты так называемых реферальных программ. Речь идет о том, что действующий сотрудник может получать выплаты, если привлечет на предприятие нового, или прежде работавшего там человека.

Список стимулирующих мер может также включать: предоставление корпоративного транспорта, бесплатного питания, оплату мобильной связи, улучшение бытовых условий труда. Некоторые работодатели активно расширяют социальный пакет: увеличивают покрытие ДМС и оплачивают занятие спортом. Семья с детьми порой компенсируют оплату детского сада, детского отдыха и билетов на детские мероприятия.

Разумеется, растут и заработные платы. За девять месяцев номинальная начисленная заработная плата в РФ выросла на 18 процентов. Опросы показали, что 43 процента компаний, повысивших оплату труда работников, увеличили ее на 10-20 процентов, а 38 процентов — в пределах 10 процентов.

В то же время нехватка кадров вынуждает работодателей дополнительно нагружать действующих сотрудников. Кто-то переходит на шестидневную рабочую неделю, а кто-то привлекает к работе студентов на неполный рабочий день.

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