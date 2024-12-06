В Центробанке рассказали об ухудшении ситуации на рынке труда

Советник главы ЦБ Тремасов рассказал об ухудшении на рынке труда каждый месяц

В 2025 году Центробанк не ожидает существенного улучшения ситуации на рынке труда, дефицит кадров по-прежнему будет выступать в роли проинфляционного фактора. Об этом на XXII Российском облигационном конгрессе заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в этой сфере наблюдается «очень жесткая ситуация», причем никаких признаков ее ослабления нет и непонятно даже, откуда может прийти улучшение. «От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда», — подчеркнул представитель ЦБ.

При этом если в прошлом году в экономике наблюдался резкий скачок прибыли, что стало мощным драйвером сохранения экономической активности и повышения зарплат, то теперь она, как минимум, не вырастет, а скорее всего снизятся. Нынешнюю динамику Тремасов назвал «умеренно негативной» и усложняющей процесс повышения зарплат.

В рамках того же конгресса Тремасов предположил, что по итогам года инфляция в России превысит девять процентов, хотя еще в конце октября регулятор ожидал рост цен в районе 8-8,5 процента.

Что касается снижения ключевой ставки, то его представитель ЦБ попросил не ждать, как минимум, два-три квартала, возможно, в следующем году смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) не будет вообще. Он попросил следить за отклонением ситуации в экономике от базового прогноза, подчеркнув, что без устойчивого снижения инфляции о пересмотре подхода не стоит и думать.

Накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка вывести экономику на траекторию сбалансированного роста, при этом совместить ее с умеренной инфляцией и низкой безработицей.