В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

Тремасов: ЦБ нужно два-три квартала для уверенности в снижении инфляции

Центробанку нужно два-три квартала для уверенности в снижении инфляции. Минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки назвал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя регулятора, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционного тренда, необходимо время. При этом абсолютной уверенности в точном снижении ставки ЦБ РФ в 2025 году быть не должно, надо следить за отклонением ситуации в экономике от базового прогноза.

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно. Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза», — пояснил Тремасов.

По словам советника главы Банка России, средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется на уровне 17-20 процентов. Текущий показатель в 21 процент могут повысить.

В середине ноября Тремасов отмечал, что инфляция растет в устойчивой части потребительской корзины, что является «не очень хорошим сигналом». В октябре рост устойчивых компонентов инфляции ускорился, в ноябре ее темпы сохраняются.

На инвестиционном форуме «Россия зовет!» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что повышение ключевой ставки Центробанка формирует тренд на доверие к действиям регулятора и фондовому рынку в целом. По его словам, если регулятор не будет обращать внимания на рост инфляции и инфляционных ожиданий, а начнет, как настаивает бизнес, проводить значительно более мягкую ДКП, то «мы даже близко не получим нормального фондового рынка завтра».