В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

Советник главы ЦБ Тремасов: инфляция в России в 2024 году может превысить 9 %

По итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в России могут оказаться выше официального обновленного прогноза в 8-8,5 процента и превысить отметку в 9 процентов. Об этом заявил советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Он не стал исключать подобного сценария в ближайшей перспективе и счел его вероятным. Тремасов отметил, что инфляция в России уже в настоящее время отклоняется от октябрьского прогноза ЦБ. Об этом свидетельствуют в том числе предварительные данные за ноябрь. «Можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз», — резюмировал Тремасов в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что Россия входит в 2025 год «с уже более высокой траекторией по инфляции». На этом фоне он назвал отклонение темпов роста потребительских цен от официального прогноза регулятора «совершенно очевидным». «Мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9 процентов в этом году», — заключил Тремасов.

Усиление инфляционного давления на российскую экономику стало одной из главных причин резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ. В конце октября совет директоров регулятора поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (п.п.), до рекордной отметки в 21 процент годовых.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что к началу декабря темпы роста потребительских цен в стране достигли уровня в 8,8 процента, превысив официальный прогноз ЦБ. С учетом ускорения инфляции главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал повышение ставки до 23 процентов по итогам ближайшего заседания регулятора, которое состоится 20 декабря. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дал аналогичную оценку и предположил, что руководство ЦБ продержит ставку на уровне 23 процентов весь следующий год.