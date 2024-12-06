Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:52, 6 декабря 2024Экономика

В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

Советник главы ЦБ Тремасов: инфляция в России в 2024 году может превысить 9 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в России могут оказаться выше официального обновленного прогноза в 8-8,5 процента и превысить отметку в 9 процентов. Об этом заявил советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Он не стал исключать подобного сценария в ближайшей перспективе и счел его вероятным. Тремасов отметил, что инфляция в России уже в настоящее время отклоняется от октябрьского прогноза ЦБ. Об этом свидетельствуют в том числе предварительные данные за ноябрь. «Можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз», — резюмировал Тремасов в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что Россия входит в 2025 год «с уже более высокой траекторией по инфляции». На этом фоне он назвал отклонение темпов роста потребительских цен от официального прогноза регулятора «совершенно очевидным». «Мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9 процентов в этом году», — заключил Тремасов.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?
Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?
25 октября 2024

Усиление инфляционного давления на российскую экономику стало одной из главных причин резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ. В конце октября совет директоров регулятора поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (п.п.), до рекордной отметки в 21 процент годовых.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что к началу декабря темпы роста потребительских цен в стране достигли уровня в 8,8 процента, превысив официальный прогноз ЦБ. С учетом ускорения инфляции главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал повышение ставки до 23 процентов по итогам ближайшего заседания регулятора, которое состоится 20 декабря. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дал аналогичную оценку и предположил, что руководство ЦБ продержит ставку на уровне 23 процентов весь следующий год.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одного уголовное дело

      Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

      Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше