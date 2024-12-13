В России сообщили о достигающих ста процентов ставках по ипотеке

«Известия»: банки стали поднимать ставки до 100 процентов по ипотечным продуктам

В России в условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла, и из-за этого финансовые организации стали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков.

Он рассказал, что банки начали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос, несмотря на то, что это не предусмотрено условиями программы. Кроме того, они начинают выдавать дополнительную часть кредита к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам. Например, под сто процентов, указал Чебесков.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100 процентов, а льготная под 6 процентов», — заявил замминистра финансов.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что недобросовестные практики в последнее время действительно распространились. В ЦБ отметили: некоторые игроки применяют крайне высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой. Экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе добавила, что заемщики пользуются подобным инструментом, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, предусмотренную льготной программой.

Ранее стало известно, что россияне стали реже приобретать жилье. Президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин рассказал, что число жилищных сделок с прошлого года упало на 35 процентов, причем заметнее всего показатели просели в новом фонде.