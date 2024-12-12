Россияне стали реже покупать жилье

Риелтор Шурыгин: продажи жилья в России снизились на 35 %

Россияне стали реже приобретать жилье. О снижении уровня продаж на отечественном рынке недвижимости агентству ТАСС заявил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

По его подсчетам, число жилищных сделок с прошлого года упало на 35 процентов, причем заметнее всего показатели просели в новом фонде. Продажи поубавились во всех крупных городах страны. Максимальное падение спроса продемонстрировали Рязань, Сочи, Волгоград, Кострома, Омск, Тюмень, Владивосток, Абакан и Елизово — в этих городах активность на рынке опустилась на 40-70 процентов.

В то же время ассортимент на рынке расширился на 12 процентов, отмечает эксперт. За те четыре года действия льготной ипотеки, согласно статистике, объем текущего строительства вырос в 2-2,5 раза. «Поэтому можно сделать вывод, что льготная ипотека не смогла разогнать объемы строительства должным образом», — заключил Шурыгин. По его прогнозам, в течение года — полутора лет предложение на рынке первичной недвижимости станет дефицитным.

Снижение продаж в сегменте новостроек отмечают и в Рейтинговом агентстве строительного комплекса. Предполагается, что объем сделок с «первичкой» в 2025 году сократится на 25-30 процентов. Вместе с тем расценки на новый фонд могут опуститься на 5-8 процентов.