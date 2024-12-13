В российском городе квартиросъемщик напился и уснул в рулоне обоев

В Луганске мужчина затопил съемное жилье и уснул в рулоне обоев

В Луганске съемщик квартиры напился, затопил квартиру и уснул в рулоне обоев. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в доме на улице Андрея Линева. Жильцы заметили, что водой затопило весь первый этаж дома, второй же заволокло паром. Соседи пришли домой к спящему мужчине и перекрыли воду. Затем они разбудили его и попросили позвонить в аварийную службу, на что мужчина ответил: «Я уже», — и снова заснул. Отмечается, что возмещение убытков полностью ляжет на хозяйку квартиры. Квартиросъемщика же ждет суд.

Ранее в подмосковном Чехове несколько жилых дворов на Московской улице затопило кипятком после прорыва трубы центрального отопления. После того как трубу починили, жителям пришлось какое-то время остаться без тепла. С проблемами также сталкивались жители домов на улицах Московской и Полиграфистов, а также Мира.