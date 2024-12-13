В российском регионе осудили врача-невролога за потерю пациента по неосторожности

В Якутии осудили врача-невролога за причинение смерти по неосторожности

В Якутии осудили врача-невролога за потерю пациента по неосторожности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха.

Врач признана виновной по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2023 года к врачу-неврологу обратился пациент с жалобой на боли в пояснице. В ходе многократных приемов она не в полной мере собрала анамнез заболевания и неполностью провела обследование. Не убедившись в отсутствии противопоказаний, направила пациента на магнитно-резонансную томографию (МРТ). В результате пациент процедуру не пережил, так как у него был имплантирован электрокардиостимулятор.

Следствие провело необходимые экспертные исследования, которые доказали вину врача. Суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в медицинских учреждениях.

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