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05:33, 13 декабря 2024Мир

В США раскритиковали затягивание переговоров Зеленским

Подполковник Дэвис: затягивание переговоров не изменит результат для Зеленского
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Затягивание украинским президентом Владимиром Зеленским начала переговоров по конфликту не улучшит положение Киева. Позицию политика в эфире своего YouTube-канала раскритиковал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис.

Отставной подполковник комментировал отказ политика от предложения избранного президента США Дональда Трампа немедленно прекратить огонь. По словам главы Украины, конфликт не получится прекратить «просто бумажкой и несколькими подписями».

«Если он позвонит Трампу через 10 минут (...) и начнет переговоры прямо сейчас, то это приведет к тому же конечному результату, что и (...) ожидание до 20 января», — высказался эксперт. Как указал Дэвис, чем дольше упорствует Зеленский, тем больше украинцев он теряет в результате боевых действий.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без участия Киева.

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