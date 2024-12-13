Подполковник Дэвис: затягивание переговоров не изменит результат для Зеленского

Затягивание украинским президентом Владимиром Зеленским начала переговоров по конфликту не улучшит положение Киева. Позицию политика в эфире своего YouTube-канала раскритиковал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис.

Отставной подполковник комментировал отказ политика от предложения избранного президента США Дональда Трампа немедленно прекратить огонь. По словам главы Украины, конфликт не получится прекратить «просто бумажкой и несколькими подписями».

«Если он позвонит Трампу через 10 минут (...) и начнет переговоры прямо сейчас, то это приведет к тому же конечному результату, что и (...) ожидание до 20 января», — высказался эксперт. Как указал Дэвис, чем дольше упорствует Зеленский, тем больше украинцев он теряет в результате боевых действий.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без участия Киева.