В США заявили о достижении с Турцией общего видения будущего Сирии

Блинкен: Турция и США в широком смысле достигли общего видения будущего Сирии

Вашингтон и Анкара достигли «в широком смысле» согласия о видении будущего Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

По словам Блинкена, Турция и США сосредоточены «на освобождении сирийского народа от оков [экс-президента Сирии] Башара Асада». Стороны также обсудили шаги, которые могут предпринять CША и Турция для поддержки Сирии.

Ранее Эрдоган во время переговоров с Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности. Речь идет о РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в России). Турецкий лидер подчеркнул, что не допустит слабости в борьбе с террористами.