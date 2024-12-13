Великобритания высказалась о переговорах с новыми властями Сирии

Глава Минобороны Хили: Лондон не видит препятствий для переговоров с ХТШ в Сирии

Великобритания не видит препятствий для переговоров с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пришедшей к власти в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны Джон Хили, передает Sky News.

По его словам, тот факт, что группировка находится в списке запрещенных террористических организаций, не влияет на возможность диалога. «Это не мешает нам разговаривать со всеми сторонами», — подчеркнул министр.

Ранее о переговорах с ХТШ также высказался министр обороны Германии Борис Писториус. Он сообщил, что немецкие власти планируют начать переговоры с группировкой, чтобы убедиться в стабильности ситуации в республике.