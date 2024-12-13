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00:46, 13 декабря 2024Экономика

Владелец Rostic's выкупил крупного франчайзи KFC в России

Владелец бренда Rostic’s выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Компания «Юнирест», владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизы сети ресторанов KFC в России, выкупила бизнес «Эй Кей Раша» — одного из самых крупных франчайзи ушедшей из страны KFC. Об этом сообщает РБК.

Утверждается, что генеральный директор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов подтвердил эту информацию. В пресс-службе «Юнирест» не стали раскрывать сумму и другие детали сделки.

На данный момент 97 ресторанов «Эй Кей Раша» продолжают работать под вывеской KFC, несмотря на уход бренда из России. Отмечается, что новый владелец поменяет название этих точек, и к весне 2025 года они перейдут под бренд Rostic's, после чего, по словам представителя «Юниреста», процесс ребрендинга будет почти завершен.

Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания Rostic's запланировала открытие 100 новых ресторанов в России в 2024 году. Председатель совета директоров компании «Юнирест» Константин Котов подчеркнул, что под бренд Rostic's уже перешли около 750 из 1170 ресторанов KFC в 74 регионах России.

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