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02:05, 13 декабря 2024Россия

Военкор раскрыл подробности участия спецназа КНДР в бою за российское село

Военкор Котенок: бойцы КНДР преодолели минное поле перед штурмом села Плехово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Бойцы сил специальных операций КНДР взяли штурмом село Плехово в Суджанском районе Курской области, находившееся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности операции раскрыл военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, бой состоялся 6 декабря. Северокорейские спецназовцы преодолели два километра минных полей, после чего молниеносно ворвались в населенный пункт и уничтожили противника. Всего штурм занял около двух с половиной часов. Военкор добавил, что пленных не было.

Ранее военкор Владимир Романов рассказал, что северокорейский спецназ «прошелся по Плехово как ураган». В результате штурма потери противника составили более 300 военнослужащих. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уточнил, что северокорейские военные называют себя не спецназом, а разветбатами. Также, добавил политик, бойцы оснащены только легким оружием.

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