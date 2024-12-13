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08:00, 13 декабря 2024Россия

Володин рассказал о поправках к законопроекту о рублевых спецсчетах иноагентов

Володин: законопроект о рублевых счетах для иноагентов рассмотрят 17 декабря
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Законопроект, который предусматривает новые ограничения для иностранных агентов, будет рассмотрен во втором чтении 17 декабря. Об этом, раскрывая о новых поправках, подготовленных парламентариями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Депутаты предложили ряд поправок ко второму чтению документа. Изначально предлагалось зачислять доходы иноагента от любой творческой деятельности на спецсчета. Его открытие должно было стать обязательным для него или для тех, кто перечисляет ему гонорары, а возможность снять средства, как предполагалось, могла появиться только после отмены статуса иноагента.

Согласно поправкам, соответствующее обязательство будет распространяться на средства иноагента, которые были получены в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств, а также от сдачи их в аренду. Кроме того, это касается и доходов в виде процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе от дивидендов.

«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет её граждан и использовать заработанные в России средства против нее», — написал Володин.

В первом чтении Госдума приняла соответствующий законопроект 20 ноября, вводящий новые ограничения для иноагентов. Он предполагал ввод рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за результаты интеллектуальной деятельности.

ЖЗЛ
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