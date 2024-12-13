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08:03, 13 декабря 2024Экономика

Выросли сроки проведения платежей через банки ОАЭ

РБК: на платежи российского бизнеса через банки ОАЭ теперь уходит до 14 дней
Кирилл Луцюк
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Darcey Beau / Unsplash

До двух недель выросли сроки проведения платежей российского бизнеса через банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило РБК со ссылкой на транспортные компании.

По их данным, положение дел ухудшалось в течение всего 2024 года, однако в последний месяц осени ситуация стала особенно скверной из-за санкций США против российских банков. За 11 месяцев текущего года средний срок обработки платежей между РФ и ОАЭ доходил до 10-11 дней. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 29 процентов.

Кроме того, в настоящее время предприниматели порой сталкиваются с ситуацией, когда платежи или возвращаются спустя одну-две недели, либо выясняется, что деньги списали со счетов в ОАЭ в конце ноября 2024-го, но они до сих пор не пришли в РФ.

Также сообщается, что одним из факторов сыгравших на удлинение сроков расчетов могла стать политики политика проверки платежей проводимая китайскими кредитными организациями. Последние внимательно отслеживают, чтобы отгрузка товаров происходила только в то государство, откуда был произведен платеж.

Ранее сообщалось, что после того, как на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп банки КНР ужесточили проверки международных платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга на предмет их связи с Россией.

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