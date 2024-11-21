Китайские банки сделали проведение платежей из России еще более сложным

«Известия»: банки КНР начали блокировать российские платежи через ОАЭ и Индию

Вскоре после президентских выборов в США, на которых победил представитель Республиканской партии Дональд Трамп, китайские банки ужесточили проверки международных платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга на предмет их связи с Россией. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

Ранее подобные проверки касались трансакций из Турции, но теперь ситуация заметно усложнилась. Представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц отметила, что кредитные организации следят за страной отгрузки партий товаров, и, если деньги пришли из ОАЭ, туда и должен быть направлен груз.

Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин подтвердил рост проблем и предположил, что в ближайшие месяцы улучшить ситуацию не удастся. По его словам, банки будут перестраховываться на случай желания демократов как можно сильнее закрутить гайки перед передачей власти республиканцам. При этом далеко не факт, что те окажутся сговорчивее.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал, что проверки усилились и к трансакциям через страны СНГ. Банки анализируют отгрузочные документы и конечный пункт назначения. Эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич объяснила, что с помощью сложных проверок организации хотят отыскать российский след.

Первые проблемы с платежами начались год назад, как США пригрозили вторичными санкциями организациям из третьих стран, способствующий запрещенному экспорту в Россию или обслуживанию подсанкционных физических и юридических лиц. С того момента давление значительно ужесточилось и охватило новые сферы.

Ранее стало известно, что один из крупнейших китайских банков Bank of China начал блокировать платежи из дружественных России стран в случае, если подозревает, что те связаны с российскими компаниями. В том числе речь шла о платежах из ОАЭ.