Взрывы прогремели в Киевской области утром 13 декабря

Взрывы прогремели в Киевской области утром 13 декабря на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 9:03 13 декабря. По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели на юге Киевской области.

Киевская областная военная администрация заявляла в своем Telegram-канале о работе ПВО в области. Предположительно, речь идет о применении крылатых ракет Вооруженными силами России.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о начале массированного ракетного удара. Ракетная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.