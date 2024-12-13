Женщина оригинально отомстила соседке за парковку на ее месте

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила соседке за парковку на ее месте.

Автор поста написала, что ее соседка Линда постоянно паркуется на территориии ее дома. Она отметила, что женщина несколько месяцев игнорировала ее просьбы прекратить это делать. Недавно Линда снова заблокировала машину рассказчицы, поэтому она постучалась в ее дверь и позвонила ей, но не получила ответа.

«Я опаздывала и была сыта по горло, поэтому я вызвала эвакуатор. Они быстро приехали, и когда они забирали машину Линды, она выбежала из своего дома в ярости и накричала на меня», — рассказала героиня истории. В итоге ее соседке пришлось оплачивать работу эвакуатора. Рассказчица добавила, что ее муж и свекровь осудили ее за месть соседке.

В комментариях под постом многие отметили, что поступок автора может быть оправдан, так как она неоднократно пыталась решить проблему мирным путем. Другие же посоветовали рассказчице вызывать эвакуатор каждый раз, когда соседка будет парковаться на ее территории. «Вызывайте разные компании, чтобы она постоянно искала свою машину», — написал один из комментаторов.

Ранее пользователь Reddit также рассказал, как он оригинально отомстил соседке за угрозы в его адрес. Комментаторы посоветовали автору дополнительные способы мести.

