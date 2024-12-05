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04:00, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Мужчина оригинально отомстил соседу за угрозы в его адрес

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oasishifi / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он оригинально отомстил соседке за угрозы в его адрес. Комментаторы посоветовали автору дополнительные способы мести.

Автор поста написал, что однажды около шести часов вечера, когда он делал свой творческий проект на балконе, соседка с нижнего этажа начала кричать на него и угрожать вызвать полицию из-за шума, исходившего из его квартиры. Парень попытался объяснить женщине, что примерно через минуту закончит шумные работы, но она отказывалась вступать в диалог.

Как рассказал герой истории, он решил отомстить соседке за угрозы. «Я поставил сабвуфер на пол, отрегулировал некоторые настройки и включил треки рэпера Corpse на высокую громкость, из-за чего пол начал вибрировать», — отметил он. В итоге, по словам рассказчика, он не выключал музыку несколько часов.

В комментариях под постом автору публикации посоветовали в следующий раз включить на повторе раздражающую многих людей детскую песню Baby Shark. Некоторые также порекомендовали ему включить более тяжелую музыку, чтобы досадить соседке.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально отомстил соседу, который разбудил его криками. Многие комментаторы похвалили находчивость парня и назвали его способ проучить знакомого идеальным.

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