Звезду «Зеленого слоника» признали иноагентом

Художника Осмоловского, сыгравшего в «Зеленом слонике», признали иноагентом

Минюст России признал иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского, снимавшегося в артхаусных фильмах в 90-х. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вместе с Осмоловским статус иноагентов получили деятели современного искусства Екатерина Марголис и Игорь Поночевный (Алеша Ступин). Всем троим вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в создании и распространении контента иноагентов. В ведомстве уточнили, что все они выступали против специальной военной операции (СВО).

«Осмоловский принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Кроме того, Марголис и Поночевный «распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» Российской армии.

Ранее стало известно, что покинувший Россию из-за СВО актер пожаловался на низкие доходы в эмиграции. Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) связал проблемы с материальным положением с переездом в Европу.