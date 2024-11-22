Российский актер пожаловался на низкие доходы в эмиграции

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов заявил, что его доходы резко упали

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) заявил, что его доходы резко снизились после переезда в Ригу. Об этом он сообщил в интервью изданию Deutsche welle.

По словам звезды «9 Роты», он не жалеет о своем решении, однако стал зарабатывать примерно в три раза меньше, чем до эмиграции из России.

«Если сравнивать в процентном соотношении, то стало меньше проектов, заработки снизились в 2-3 раза. Но мне удалось собрать группу, записать альбом. Я продолжаю свою творческую жизнь, еще какие-то проекты есть», — признался артист.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал актера за фейки о ВС РФ.

Ранее известный критик также предположил, что Смольянинов может лишиться заработка в Латвии вслед за актрисой Чулпан Хаматовой.