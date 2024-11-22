Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:00, 22 ноября 2024Культура

Российский актер пожаловался на низкие доходы в эмиграции

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов заявил, что его доходы резко упали
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) заявил, что его доходы резко снизились после переезда в Ригу. Об этом он сообщил в интервью изданию Deutsche welle.

По словам звезды «9 Роты», он не жалеет о своем решении, однако стал зарабатывать примерно в три раза меньше, чем до эмиграции из России.

«Если сравнивать в процентном соотношении, то стало меньше проектов, заработки снизились в 2-3 раза. Но мне удалось собрать группу, записать альбом. Я продолжаю свою творческую жизнь, еще какие-то проекты есть», — признался артист.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал актера за фейки о ВС РФ.

Ранее известный критик также предположил, что Смольянинов может лишиться заработка в Латвии вслед за актрисой Чулпан Хаматовой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      Пилоты «Формулы-1» пожаловались на запах запрещенных веществ на трассе в США

      Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

      Путин назвал происхождение «Орешника»

      Курс юаня к рублю взлетел

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Путин связал будущее России с задачами спецоперации

      46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

      Путешественникам дали советы по покупке дешевых авиабилетов

      Путин заверил в имеющемся запасе систем «Орешник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше