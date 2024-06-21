Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:47, 21 июня 2024Культура

Кинокритик предсказал судьбу покинувшего Россию Смольянинова

Кинокритик Семенюк заявил, что Смольянинова могут лишить заработка в Латвии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Киновед и кинокритик Александр Семенюк предсказал судьбу покинувшего Россию актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов). Его слова приводит издание «Абзац».

Семенюк заявил, что Смольянинов может лишиться заработка в Латвии вслед за актрисой Чулпан Хаматовой. «В Прибалтике, очевидно, принято решение, чтобы русский язык там вообще не звучал. У этих деятелей нет шансов даже на русофобский вариант творчества», — отметил он.

Кинокритик назвал звезду фильма «9 рота» посредственным актером. Он также отрицательно отозвался о деятельности режиссера Сергея Молочникова, недавно прибывшего в Ригу. «Они прокляли свою Родину. Теперь будут за это отвечать», — заключил Семенюк.

Ранее покинувшую Россию Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. По словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, режиссер недоволен работой актрисы.

До этого стало известно, что Национальный театр Латвии расторг договор на показ спектакля Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего» на русском языке и ввел запрет на будущие постановки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Есть жертвы среди мирного населения

      Бывшего сотрудника российского центра вирусологии заключили под стражу

      Огромный таракан прервал брифинг Госдепа США

      Кинокритик предсказал судьбу покинувшего Россию Смольянинова

      В Минобороны Украины назвали число подготовленных на Западе солдат ВСУ

      Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья

      Петербургским спортсменам заплатят за победу на Олимпийских играх-2024

      Названа лучшая диета для молодости мозга

      Раскрыт возможный срок для Яны Трояновой за оскорбление русских

      В Узбекистане мужчину арестовали за ношение никаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше