В России заочно арестовали актера Артура Смольянинова

В Москве суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) на два месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Артист проходит обвиняемым по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») УК РФ.

9 января 2023 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. 13 января 2023 года актера объявили иноагентом, а 13 мая 2023 года включили в перечень террористов и экстремистов.