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23:39, 14 декабря 2024Мир

Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США

FT: неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью. Как указали журналисты, иногда они появляются «группами и без какой-либо видимой цели».

«Многочисленные наблюдения воздушных объектов после захода солнца вызвали обеспокоенность на восточном побережье США», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что сведения о необычных беспилотниках в небе над штатом Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил (ВМС) США.

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