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03:50, 13 декабря 2024Мир

В США связали беспилотники над Нью-Джерси с секретными испытаниями

Ученый Адамс: беспилотники над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: NBC News

Сведения о необычных беспилотниках в небе над штатом Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил (ВМС) США. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский ученый Майк Адамс.

«Загадка дронов над Нью-Джерси связана с испытаниями ВМС США совершенно секретной подводной платформы-носителя беспилотников. Это означает, что дроны являются американскими, и они запускаются с погружаемой платформы, существование которой скрыто об общественности», — сказал он.

Эксперт также раскритиковал высказывания некоторых американских политиков о якобы наличии «иностранного следа» в беспилотниках над Нью-Джерси.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ФБР не может установить происхождение беспилотников в небе над штатом Нью-Джерси. Чиновник подчеркнул, что власти США относятся к данному вопросу крайне серьезно.

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