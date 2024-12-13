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02:48, 13 декабря 2024Мир

В США заявили о невозможности установить происхождение дронов над Нью-Джерси

Кирби: в ФБР не могут установить, какие дроны американцы видели над Нью-Джерси
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: NBC News

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не может установить происхождение беспилотников в небе над штатом Нью-Джерси. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу определенно сказать, что это. Поэтому министерство внутренней безопасности и ФБР изучают это. Мы понимаем обеспокоенности, у людей есть вопросы, у нас тоже есть вопросы, и мы работаем над тем, чтобы получить ответы», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что власти США относятся к данному вопросу крайне серьезно, и если президент Джо Байден увидит в неопознанных дронах риски для национальной безопасности, он «выступит с подходящими указаниями».

Ранее США протестировали на Украине экспериментальный дрон-перехватчик HitchHiker. Журналисты медиа отметили, что HitchHiker не только может собирать разведывательную информацию, но и нейтрализовывать угрозы в воздухе.

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