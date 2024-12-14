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11:40, 14 декабря 2024Силовые структуры

Бывший вагнеровец забил спящего собутыльника молотком из-за «плохих слов» о ЧВК

В Волгоградской области бывший вагнеровец забил собутыльника молотком
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Волгоградской области бывший боец «Вагнера» забил спящего собутыльника молотком из-за «плохих слов» о частной военной компании (ЧВК). Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «Осторожно, новости» в Telegram.

По информации издания, мужчина отбывал наказание в колонии за кражу, отслужил в ЧВК и получил помилование, после чего вернулся к гражданской работе. Во время приезда к матери он познакомился с местным жителем и часто выпивал вместе с ним. При одной из попоек его собутыльник якобы плохо высказался о вагнеровцах, после чего отправился спать, и тогда россиянин нанес несколько ударов молотком оскорбившему ЧВК мужчине.

После этого мужчина начал угрожать племяннице забитого им собутыльника с отсталостью в развитии, что если та кому-то расскажет о случившемся, то «ей будет плохо». Все это время девочка находилась в соседней комнате и стала свидетельницей преступления.

Суд вынес мужчине приговор в виде восьми лет строго режима, учтя его боевые заслуги.

Ранее сообщалось, что бездомный ветеран ЧВК «Вагнер» забил незнакомца костылем из-за дележки подъезда.

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