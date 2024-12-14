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19:00, 14 декабря 2024Экономика

До конца года в Москве появятся четыре новые станции метро

Собянин: до конца 2024 года на Троицкой линии метро откроются еще четыре станции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

До конца 2024 года в Москве откроются еще четыре новые станции метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Станции появятся на Троицкой линии. «Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки», — заявил Собянин в кулуарах съезда «Единой России» в национальном центре «Россия».

Согласно планам властей, Троицкая линия пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Длина ветки составит более 43 километров, всего на ней будет 17 станций. Она станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за пределами МКАД.

Ранее Собянин заявил, что строительство метро в столице идет «гигантскими темпами». По его словам, при этом строятся не стандартные, невзрачные станции, а первоклассные.

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