Эрдоган заявил о намерении присоединить города Сирии к Турции

Президент Турции Эрдоган заявил, что намерен присоединить города Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении присоединить города Сирии. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — отметил турецкий лидер. Он пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и присоединить сирийские территории, которые ранее были османскими провинциями, к Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности.