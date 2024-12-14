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13:37, 14 декабря 2024Мир

Эрдоган заявил о намерении присоединить города Сирии к Турции

Президент Турции Эрдоган заявил, что намерен присоединить города Сирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении присоединить города Сирии. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — отметил турецкий лидер. Он пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и присоединить сирийские территории, которые ранее были османскими провинциями, к Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности.

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