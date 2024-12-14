Избран новый секретарь генсовета «Единой России»

Владимир Якушев избран новым секретарем генсовета «Единой России»

Владимир Якушев избран новым секретарем генсовета «Единой России» (ЕР) на съезде движения в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что Якушев с самого момента назначения на должность полпреда Уральского федерального округа хорошо проявил себя как организатор.

Сам Якушев после избрания пообещал уделить особое внимание жизни партии на ее нижнем уровне. «Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность», — заявил он.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак во время съезда партии попросил не продлевать его членство в Генсовете политобъединения.