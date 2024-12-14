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13:17, 14 декабря 2024Россия

Турчак попросил не продлевать его членство в Генсовете ЕР

Глава Республики Алтай Турчак попросил не продлевать его членство в Генсовете ЕР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Республики Алтай Андрей Турчак во время съезда партии «Единая Россия» (ЕР) в Национальном центре «Россия» попросил не продлевать его членство в Генсовете политобъединения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Турчака, в своем решении он руководствуется позицией «уходя уходи».

«Президент ясно и четко определил направление моей деятельности. И это — Республика Алтай. Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента», — заявил он, добавив, что его задачей является оправдание доверия жителей региона.

Турчак отметил, что нужно дать возможность показать себя новой команде.

4 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Глава государства принял отставку Олега Хорохордина, который ранее занимал пост главы региона.

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