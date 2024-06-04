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14:21, 4 июня 2024Россия

Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая

Путин назначил Турчака на пост врио главы Алтая вместо Олега Хорохордина
Андрей Турчак

Андрей Турчак . Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Из документа также следует, что глава государства принял отставку Олега Хорохордина, который ранее занимал пост главы республики. Указ вступает в силу со дня его подписания во вторник, 4 июня.

Об отставке Хорохордина стало известно 4 июня. Он сообщил, что покидает свой пост в связи с переходом на новую работу. Хорохордин стал третьим за неделю и восьмым за месяц губернатором, ушедшим в отставку. За последнюю неделю об этом сообщили единственная женщина-губернатор в России, руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

В мае из-за перехода на работу в кабинет министров также сменились главы еще пяти регионов. Губернатором Кемеровской области стал Илья Середюк, Курской области — Алексей Смирнов, Хабаровского края — Дмитрий Деменшин, Тульской области — Дмитрий Миляев, Калининградской области — Алексей Беспрозванных.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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