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22:59, 14 декабря 2024Бывший СССР

На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепре

СБУ и полиция задержали подозреваемого в теракте в Днепре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого во взрыве самодельного взрывного устройства в Днепре. Об этом сообщает СБУ в Telegram-канале.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что к теракту причастен ранее судимый 37-летний житель Днепропетровской области. Его доставили в отделение полиции, по месту жительства проходят обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения и оглашения подозрения по статье УК Украины о террористическом акте.

В СБУ уточнили, что в результате взрыва возле отделения территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в одном из центральных районов Днепра несколько человек получили ранения, в том числе двое полицейских, жертвой происшествия стал один человек. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к преступлению лица, выясняются обстоятельства.

О теракте в Днепре днем 14 декабря сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрывное устройство сработало около автомобиля.

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