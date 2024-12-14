На Украине заявили о теракте в Днепропетровске

Депутат Верховной Рады Бужанский сообщил о теракте в Днепропетровске

В городе Днепропетровске (украинское название города — Днепр) произошел террористический акт. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица», — написал нардеп.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрывное устройство сработало около автомобиля.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Днепропетровске днем в среду, 11 декабря. Сообщение о взрыве появилось в 12:05, после этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатой ракеты.