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17:10, 14 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о теракте в Днепропетровске

Депутат Верховной Рады Бужанский сообщил о теракте в Днепропетровске
Никита Савин
Никита Савин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

В городе Днепропетровске (украинское название города — Днепр) произошел террористический акт. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица», — написал нардеп.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрывное устройство сработало около автомобиля.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Днепропетровске днем в среду, 11 декабря. Сообщение о взрыве появилось в 12:05, после этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатой ракеты.

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