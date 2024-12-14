Намерение Эрдогана присоединить города Сирии к Турции опровергли

В Анкаре опровергли слова Эрдогана о присоединении городов Сирии к Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи не говорил о присоединении городов Сирии к Турции. Об этом заявил дипломатический источник в Анкаре, пишет РИА Новости.

Собеседник агентства сделал акцент на том, что турецкий политик имел в виду создание братских отношений с местным населением упомянутых регионов. Эрдоган, по его словам, указал на то, что пересмотр границ после окончания Первой мировой войны не может изолировать Турцию от населения перечисленных сирийских регионов, поскольку живущие там люди являются братским народом для страны.

«То есть речь шла о том, что Турция не может разорвать отношения с тамошним населением только потому, что эти города находятся за пределами границ Турции», — уточнил неназванный дипломат.

Он также отметил, что полная стенограмма с речью президента Турции доступна на сайте его администрации.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал пост с выступлением президента Турции. «Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — приводил источник слова Эрдогана.