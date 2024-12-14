Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:46, 14 декабря 2024Мир

Нарышкин высказался о государственной охране для Асада

Нарышкин не подтвердил данные о госохране для Асада в РФ
Никита Савин
Никита Савин

Фото: РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не подтвердил информацию о предоставлении бывшему президенту Сирии Башару Асаду государственной охраны. Об этом сообщает KP.RU.

Нарышкин заявил, что ему неизвестно, предоставили ли находящемуся в России экс-президенту ближневосточной страны госохрану.

8 декабря Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента. На данный момент Асад вместе с семьей находится в Москве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отставку Асада после захвата Дамаска исламистами. Песков назвал ее личным решением экс-президента Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Давно просятся в Россию». Медведев заявил о возможном появлении новых регионов в составе страны

      Во Франции потребовали отставки Макрона

      В России ответили на обвинение НАТО в адрес Москвы в ведении войны против альянса

      Кадыров раскрыл судьбу отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ

      До конца года в Москве появятся четыре новые станции метро

      Умер актер из сериала «Интерны»

      Нарышкин высказался о государственной охране для Асада

      В России заявили о возможности восстановления связей с Южной Кореей

      Критиковавшего OpenAI разработчика нашли мертвым

      Академик объяснил причину именования лекарства от рака «вакциной»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше