Нарышкин высказался о государственной охране для Асада

Нарышкин не подтвердил данные о госохране для Асада в РФ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не подтвердил информацию о предоставлении бывшему президенту Сирии Башару Асаду государственной охраны. Об этом сообщает KP.RU.

Нарышкин заявил, что ему неизвестно, предоставили ли находящемуся в России экс-президенту ближневосточной страны госохрану.

8 декабря Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента. На данный момент Асад вместе с семьей находится в Москве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отставку Асада после захвата Дамаска исламистами. Песков назвал ее личным решением экс-президента Сирии.