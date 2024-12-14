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20:26, 14 декабря 2024Россия

Названы покидающие свои позиции заместители секретаря генерального совета «Единой России»

Сергей Перминов, Дарья Лантратова и Анна Кузнецова покинули президиум ЕР
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Три заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) не вошли в президиум, и точно покинут свои позиции. Их в беседе с изданием «Коммерсантъ» назвал источник в партии.

Должность замсекретаря оставит сенатор Сергей Перминов, который отвечал в ЕР за выборы. Также уйдет сенатор Дарья Лантратова — она отвечала за идеологию и информационную политику. Кроме того, позицию замсекретаря покинет вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Источник издания пояснил, что все трое не вошли в президиум генсовета ЕР и больше не могут оставаться заместителями секретаря. Теперь у секретаря генерального совета партии Владимира Якушева остался один заместитель — руководитель фракции ЕР в Государственной Думе Владимир Васильев.

Кроме того, президиум генсовета партии теперь сократился до 14 человек. В нем остались бывшие замсекретари — руководитель исполкома Александр Сидякин и заместитель руководителя аппарата правительства Александр Грибов.

При этом, несмотря на выход из президиума генсовета «Единой России», Сергей Перминов продолжит курировать выборы, но уже в статусе члена генерального совета.

XXII Съезд ЕР прошел 14 декабря в Москве в Национальном центре «Россия».

Ранее сообщалось, что Владимир Якушев избран новым секретарем генсовета «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что Якушев с самого момента назначения на должность полпреда Уральского федерального округа хорошо проявил себя как организатор.

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