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22:22, 14 декабря 2024Россия

Онколог назвал условия для участия в исследовании вакцины от рака

Онколог Каприн: к исследованию онковакцины допустят россиян от 18 до 75 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале заявил, что в исследовании онковакцины смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом.

«Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава и направлено на изучение: безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов», — рассказал врач.

Каприн добавил, что в исследовании могут принять участие люди с гистологически подтвержденным диагнозом злокачественной опухоли, которым недоступны хирургические операции и стандартные методы терапии. Каприн подчеркнул, что общее состояние здоровья участников должно оцениваться по шкале ECOG на уровне от ноля до двух, и с момента последнего лечения должно пройти как минимум две недели.

В начале декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пообещал исчезновение опухолей и метастазов после использования нового средства от рака. По словам Гинцбурга, пока препарат испытывали при лечении меланомы.

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