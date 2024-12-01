Гинцбург пообещал исчезновение опухолей и метастазов после новой вакцины

Директор Гамалеи Гинцбург: меланома исчезает под действием новой онковакцины

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пообещал исчезновение опухолей и метастазов после использования нового средства от рака. О доклинических испытаниях онковакцины он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Гинцбурга, пока препарат испытывали при лечении меланомы. «В доклинике мы видим, что опухоль — меланома — просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — говорит он.

Директор центра добавил, что препарат будут испытывать на взаимодействие и с другими онкологическими заболеваниями — раком легких, почек, поджелудочной железы. К испытаниям привлекут онкологические институты. Ученые планируют делать вакцины для каждого пациента индивидуально. В разработке, добавил Гинцбург, будет участвовать искусственный интеллект (ИИ) — ИИ доверят анализ параметров опухоли и создание «чертежа» будущего препарата, по которому специалисты приготовят вакцину в течение недели.

Ранее Гинцбург рассказал о разработке вакцины против ВИЧ на основе технологии искусственных антигенов. Он выразил надежду, что в течение двух-трех лет центр сможет «порадовать как нашу страну, так и мир тем, что данная технология даст конкретные практические результаты».