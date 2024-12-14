Россиянин подал в суд на клинику после неудачного обрезания

«КП»: житель Перми потребовал ₽880 тыс у клиники за неудачное обрезание

Житель Перми подал в суд на частную клинику после неудачного обрезания, во время операции у хирурга дрогнула рука. Об этом сообщила «Комсомольская правда» («КП»).

Отмечается, что деликатную операцию 34-летнему водителю сделали летом 2024 года. Хирургическое вмешательство, которое обошлось пострадавшему в 40 тысяч рублей, прошло неудачно. Из-за излишков удаленной кожи у мужчины деформировался половой орган.

«Во-первых, это очень больно, во-вторых, это причинило вред моему здоровью, в-третьих, это бесконечное хождение по врачам, в-четвертых, у меня возникли большие проблемы в сексуальной сфере, из-за чего я понес моральные и нравственные страдания, а чтобы принять эту ситуацию, мне пришлось работать с психологом и сексологом», — рассказал мужчина.

В результате пострадавшему пришлось перенести еще несколько операций, однако полноценно восстановиться не удалось. Водитель отметил, что требует от клиники выплатить ему 750 и 130 тысяч рублей за моральный и материальный вред соответственно.

Ранее Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно врача-хирурга Джамшеджона Аминова, который сделал неправильное обрезание младенцу.